中美簽署液化天然氣協定　貿易戰以來首次

切尼爾能源公司在德薩斯州波特蘭的液化天然氣工廠。

中美貿易戰持續逾2年，美國向中國的液化天然氣（LNG）供應亦因而中斷。中國佛燃能源集團（Foran Energy Group）周六（7日）表示，已與美國德薩斯州切尼爾能源公司簽署一項框架協議，將在2021年至2025年購買26艘貨船的液化天然氣。外媒指，今次是中美自貿易戰爆發以來，首份再與美國出口商簽署的購買液化天然氣協定，表明市場對中美關係恢復正常充滿信心。

該協議是在上海舉行的年度中國國際進口博覽會上達成，價格將與美國Henry Hub天然氣價格基準掛鈎。中國北京2018年為報復美方對中國商品徵收關稅，華企亦暫停與美國出口商簽訂長期供應合同，切尼爾能源公司亦受影響，未能達成與中國石化（Sinopec）長期協商的供應合約。

美國對中國的液化天然氣銷售在去年5月到今年3月期間完全停止，直到中方履行今年1月美中首階段貿易協議承諾，進口商才恢復進口液化天然氣。中國今年稍早亦推出包括液化天然氣在內的關稅豁免計劃，期望增加相關進口量。

美國能源部數據顯示，切尼爾能源公司今年3月至8月期間，向中國運送了9艘液化天然氣貨船。

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