美國大選：密州系統出錯　6000票誤計民主黨

美國民主黨總統候選人拜登在關鍵搖擺州密歇根逆轉勝出，總統特朗普的支持者指控，密州安特里姆縣因軟件問題，誤把投給共和黨的6,000張選票，計算在民主黨的票數中。密歇根州地方電視台周五（6日）澄清，所謂軟體錯誤是出於人為疏忽，強調只是單一事件，特朗普亦在該縣取勝。目前拜登在密州領先特朗普逾14.6萬票。

《底特律自由報》指出，密歇根州安特里姆縣使用的是美國、加拿大選舉技術工業供應商Dominion的投票系統設備，會將選舉結果儲存在電腦中，再上傳到政府選務系統的電腦中。該縣書記蓋伊（Sheryl Guy）表示，目前未知計錯的6,000張選票是人為疏失還是電腦軟體出錯，並指出該縣向來是共和黨票倉，選務人員發現民主黨票數變多後，已因憂慮出錯而在周三（4日）改用人工計票確認。

密州共和黨主席考克斯（Laura Cox）周五（6日）在記者會表示，州內83個縣中有47個縣都使用涉事軟件，呼籲各縣查驗是否有計算軟體出錯，導致點票出錯的類似情況。密歇根大學電腦學教授、投票機專家霍爾德曼（J. Alex Halderman）認為，事件可能是人為錯誤，易出錯意味當初的電腦系統設計不佳。他又指，密州一向會比對紙本紀錄，故容易發現錯誤及糾正。

另外，共和黨票倉亞利桑那州被指出現選舉舞弊，相關陰謀論開始在特朗普支持者間流傳。馬里科帕縣周五（6日）有特朗普支持者聲稱，媒體新聞車偷偷將選票運入選舉中心，惟現場記者解釋箱內裝的是攝像設備未果，並對此一臉無奈。

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