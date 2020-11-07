美國大選：特朗普或不發表敗選講話　續斥大選被竊取

美國總統特朗普在多個搖擺州得票落後民主黨對手拜登，尋求透過法律訴訟停止點票以保持領先優勢。美媒周六（7日）透露，特朗普與其顧問過去兩日討論敗選的情況，以及他應如何應對。特朗普可能會公開承諾和平移交權力，但不會發表承認落敗演說，並繼續指控選舉被竊取。

《華盛頓郵報》引述多名消息人士指，特朗普本周多次與其顧問及親信對話，包括前總統高級顧問康韋、私人律師朱利安尼、女婿庫斯納、副總統彭斯、共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）、白宮幕僚長梅多斯、前白宮幕僚長普里伯斯及其競選團隊。他們分為兩派，特朗普及其家人相信仍有途徑勝選，應繼續鬥爭；另一派則由特朗普大部分顧問及共和黨人士組成，相信他連任無望。

知情人士稱，特朗普周五（6日）大部分時間留在白宮橢圓形辦公室，觀看選情和新聞，又致電親信要求對方「對抗及保護」他。特朗普自大選日以來亦多次致電參議院多數黨領袖麥康奈爾，解釋為何自己仍可勝選。梅多斯則不斷告訴特朗普，他在賓夕凡尼亞州仍有取勝的途徑。庫斯納亦向特朗普的親信解釋團隊在關鍵州的法律訴訟等，消息人士甚至形容特朗普的子女似乎比特朗普本人，對敗選更為憤怒。

報道指，特朗普團隊的法律策略更似公關及政治手段，顧問對法律戰目的有分歧，他們目前最着重的是賓夕凡尼亞州及亞利桑那州，而特朗普則不滿自己在喬治亞州被拜登反超前。

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