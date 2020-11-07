美國務次卿欲商華為5G　巴西4大電訊商拒會面

美國特朗普政府積極拉攏盟友封殺中國科技巨企華為，多間巴西傳媒報道，巴西4大電訊公司拒絕與負責經濟增長、能源和環境事務的美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）會面，美國駐巴西大使館及4間電訊公司均拒絕置評。

報道指，意大利電訊（Telecom Italia SpA）旗下的Telefonica Brasil SA、Grupo Oi SA、TIM Participações SA，以及墨西哥電訊公司美洲電訊旗下的Claro，獲美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）邀請，周一（2日）在聖保羅與克拉奇會面。

不過，受邀公司都拒絕出席，有指是因為邀請與公司習慣的自由市場選擇不符，它們希望自由做出最好的財務決定；受邀公司各佔巴西19%至29%的無線市場份額。

另有英媒指，華府近日批准微軟恢復向華為供應Windows操作系統。知情人士指，華府稱只要相關企業不將芯片用於華為的5G業務，美方將允許更多芯片公司向華為提供組件。

另外，瑞典電訊監管機構PTS周五（6日）表示，華為方面已就瑞典上月禁止華為參與當地5G網絡建設，違反法定程序要求，向瑞典郵政和電訊管理局提出上訴，要求斯德哥爾摩行政法院頒布臨時禁令，立即停止執行有關行政決定，並撤銷對華為的限制性要求。