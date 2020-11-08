不斷更新：美媒指拜登拿下賓夕凡尼亞州　將當選總統

美國大選點票工作周日（8日）仍未結束，民主黨總統候選人拜登在關鍵搖擺州密歇根州及威斯康辛州反勝總統特朗普，拿下26張選舉人票，以合共264票領先，距離270票門檻僅差6張，意味勝出賓夕凡尼亞州即可入主白宮。以下是最新選情：

香港時間周日（8日）：

0028：美國傳媒報道，拜登在賓夕凡尼亞州擊敗特朗普，現獲284張選舉人票，將當選第46任美國總統。

0026：多間美國傳媒預測，拜登當選美國第46任總統。

香港時間周六（7日）：

2347：特朗普繼續在Twitter發文，今次他聲稱以很大的優勢贏得今次選舉。

2240：特朗普又在Twitter發文，表示當地時間早上11時30分（即香港時間周日凌晨零時30分），他的律師將在賓夕凡尼亞州費城一間酒店舉行記者會。

2210：特朗普在Twitter形容，「數以萬計的選票於選舉日後送抵是違法，徹底並輕易改寫賓夕凡尼亞州和其他得票差距極小州份的選舉結果」；又指數十萬計選票在點票時，遭人以違法方式阻止監票。推文稍後被加上標籤，指內容可能產生誤導。

1950：特朗普在多個搖擺州得票落後拜登，正尋求透過法律訴訟停止點票以保持領先優勢。美媒指，特朗普與其顧問過去兩日討論敗選情況及應對方法，可能會公開承諾和平移交權力，但不會發表承認落敗演說，並繼續指控選舉被竊取。

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