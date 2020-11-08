美國大選：登政壇高峰　拜登成美史上最高齡總統

民主黨總統候選人拜登自1969年開始投身政界，期間曾兩度競選總統一職，惟均於黨內候選人中止步。2009年當選副總統8年後卸任，多年來一直活躍於政壇，從政資歷將近50年，今年第3度參選總統終令他登上政壇高峰，明年有望以78歲之齡入主白宮，成為美國史上最高齡的總統。

拜登出身中產階級，小時候成功克服結巴問題，並在1965年和1968年相繼取得特拉華州大學大學學士和錫拉丘茲大學法律學位，其後曾擔任過律師的拜登正式踏入政壇。1972年，29歲的拜登擔任德拉瓦州參議員，成為美國歷史上第五年輕的參議員，在任期從1973年至2009年歷時37年，是首位連任六屆任期的該州參議員。其後在1988年2008年兩次爭取民主黨總統候選人一職，但終告失敗。

2008年總統大選是拜登政治生涯的另一個轉捩點。上屆總統奧巴馬贏得初選後，延攬熟悉國會議事程序、擅長外交及國安議題的拜登擔任副手。雖然，此前拜登屢次惹出不少失言風波，遭奧巴馬團隊戲稱為「炸彈喬」（Joe bombs），但他在2008年當選美國第47屆副總統後，將職務履行得恰如其分。

由於他性格奔放、行事明快，平衡了奧巴馬政府過於謹慎的決策風格。他長年在國安與外交領域上的資歷，也幫助奧巴馬政府緩解與政敵的關係。同時，他也擔任美國第110屆國會的參議院外交委員會和參議院司法委員會主席之職，擁有協調國會立法程序的豐富經驗，使他為奧巴馬醫保和2009年的刺激經濟法案等重大法案護航，最終法案得以通過國會。

4年後，前副總統拜登再次參選總統，成功打敗桑德斯得到了民主黨的提名，並與競逐連任的特朗普爭奪2020年總統之職。同時一如當初他獲得美國首位非裔總統奧巴馬的賞識，拜登成為候選人後提名之前的競選非裔對手賀錦麗成為他的副手，繼上屆政府後形成又一個跨越不同世代和不同種族的總統候選組合。

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