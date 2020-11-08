美國大選：吉爾高學歷又調皮　投身教育30年

美國民主黨候選人拜登宣布勝出大選，其夫人吉爾（Jill Biden）有望成為下一任美國第一夫人。吉爾於1951年在美國新澤西州哈默頓出生，今年69歲，比拜登年輕9年，她之前曾嫁給大學校友，拜登和吉爾都是對方的第二段婚姻，他們在1977年結婚，4年後女兒阿什利（Ashley Biden）出生。

吉爾本身學富五車，她擁有1個學士學位，2個碩士學位，再在56歲時取得特拉華大學的教育博士學位。她從事教育行業共逾30年，在2009年至2017年拜登擔任副總統期間，她仍在社區學院教英文，是第一位在白宮外有全職工作的第二夫人。吉爾在今年8月接受訪問時表示，希望在入主白宮後繼續教學工作，並將致力提升教師地位。若然如此，她將成為美國歷來首位有全職工作的第一夫人。

除了是「學霸」外，吉爾亦是風趣調皮的搗蛋鬼，她曾在助理生日派對上，穿上餐廳侍應的服裝向對方遞上飲料，又在聖誕節假扮《聖誕怪傑》中的綠毛怪。吉爾亦充分擔起賢内助的角色，拜登的首任妻子和女兒在車禍中離世，是溫暖貼心的吉爾讓他走出陰霾，另外她也有英勇護夫的一面，今年3月拜登的某場演講中突發遇到示威者上台抗議，是她剽悍地推開這名示威者。

吉爾的穿着風格整潔又自在，她今年8月在特拉華州威爾明頓一所她所教過書的高中發表演講時，身穿黑綠色的風衣式連衣裙，首飾只有簡單款式的耳環和手環，卻讓觀眾對她讚不絕口，很多人甚至想知道哪裏可以買到這身打扮。吉爾的造型强化了拜登的隨和及具有親和力的形象，與特朗普夫婦形成鮮明對比。

拜登與吉爾的愛情故事相當動人，拜登挨過喪妻之痛後，在1975年遇到吉爾並對她一見鍾情，當時拜登已是參議員，吉爾還是一名大學生且離婚不久，據説拜登當年向她求了5次婚才成功，原因是拜登直接稱等不下去了，再不結婚就算了，然後又深情說道：「我太愛你，不能只當朋友。」 結果最終打動吉爾答應求婚。

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