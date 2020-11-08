美國大選：賀錦麗勝利演說　感謝選民捍衞民主

美國首位女副總統當選人賀錦麗身於當地上周六（7日）晚，在特拉華州威爾明頓率先發表勝利演說，她感謝大家團結一致，有賴選民投票，猶如已故民權領袖劉易斯般，令美國人締造一個有民主自由的美國，並指是多元種族創造美國歷史。

在拜登發表勝利演說前，首先由賀錦麗演講。她身穿白衣，戴黑色口罩，向台下的支持者揮手。她甫開始演說便提到劉易斯，稱捍衞美國民主就需要鬥爭，雖然會有犧牲但亦有喜悅，相信美國人有力量創造更美好未來。抱有感激之情的她又提到印度裔的母親，以及不同年代的種族的女性，包括非裔、亞裔、拉丁裔、來自美國土著及白人女性，她們都一直為這一刻鋪路。

賀錦麗向女性觀眾寄語，自己是美國首位女性及黑人副總統，但相信不是最後一名，鼓勵國內的小女孩要抱有野心，將自己想成能人所不能。另外，她亦讚揚未來第一夫人吉爾，熱愛拜登一家，感謝拜登一家及自己的家人。

之後，賀錦麗語帶興奮地承諾，無論美國選民在大選中投給拜登還是總統特朗普，她都會竭盡所能擔任副總統的職責，就好比當年拜登輔助前總統奧巴馬一樣。她最後熱烈地歡迎總統當選人拜登現身演説。

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