美國大選：拜登籲國家放下歧見　首要任務控制疫情

拜登周日（8日）首次以總統當選人身份發表全國講話，他在賀錦麗介紹下戴上黑色口罩奔跑上台。拜登演說時情緒相當亢奮，向民眾恭賀「全美國人民的勝利」，又指「這個國家的人民已經表態，他們傳遞明確的勝利，令人信服的勝利，我們人民的勝利。」他又慷慨激昂地向特朗普鐵粉喊話，「給彼此一個機會」，強調首個任務是控制新冠肺炎疫情。

拜登提到自己贏得了美國大選史上最多選民的支持，7,400萬選民投了票給他。他指會團結國家，為國民服務，「我保證成為一個只尋求團結、不尋求分裂的總統，不分紅州或藍州，只看的見美國。」

他表示國家是時候放下歧見，為衝突降溫，現時的美國需要治癒及療傷，冀恢復國家靈魂。拜登指選舉已結束，指上任後會着手處理疫情、經濟、社會福利及氣候等議題，並將委任專家擔任顧問應對新冠疫情。

他續指，周一（9日）會公布一個包含科學家、專家的過渡顧問小組，助他和賀錦麗規劃1月就任後的抗疫藍圖，還特別強調這個計劃會「以科學為基礎」。

拜登其後對支持者表示感謝，為自己的競選團隊自豪，指國家擁有永不落後於人、永不放棄的精神。他同時提及以往就任的總統，包括林肯和奧巴馬，並引用奧巴馬的競選口號「YES we can」名句，表示美國人將成功擊敗恐懼感。拜登又指，國家充滿可能性，將助國民實現夢想。