美國大選：賀錦麗主張反歧視　撐港人反國安法

美國黑人女參議員賀錦麗成為總統參選人拜登的副手人選，一躍成為大選焦點。56歲的賀錦麗擁有非裔與亞裔的雙重背景，是加州首名女總檢察長，一直主張反種族及性別歧視，曾狠批現任總統特朗普的移民政策。她早年為爭取華人支持，特意取了中文名；但在今年曾批評中國推行《港區國安法》損害香港民主及人權。

賀錦麗出身於傳統黑人學府霍華德大學，其後於加州大學法學院進修，畢業後投身檢察事業，成為首位女性及有色人種三藩市地方檢察官及加州總檢察長。她在任時作風強硬，但有批評指她鮮有檢控涉嫌殺害疑犯的警員。不過，她有就近月的黑人弗洛伊德事件中，為種族不公發聲，支持警隊改革及將濫用私刑立為罪行。

賀錦麗在2016年成為首位當選加州參議員的黑人女性，亦是其中一個最早抨擊特朗普移民政策的議員。她在通俄醜聞的聽證會上，曾尖銳地接連質問特朗普及其班子。賀錦麗去年參加民主黨的總統資格初選，曾在辯論中狠批拜登是種族主義者，上位是得益於美國1970年代的種族隔離政策。

在對華立場方面，賀錦麗早年參選三藩市地方檢察官時，為爭取當地為數甚多的華僑支持，起了官方中文名，開創了三藩市公職人員取中文名的慣例。不過，她在今年5月曾公開發文批評中國推行《港區國安法》顯示北京不尊重香港自治和基本人權，強調「美國不能對此針對民主的過分攻擊坐視不理」，又稱「我們必須堅決與香港人民並肩」。

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