美國大選：拜登着手組閣　已有白宮幕僚長心水

傳克雷恩、齊茨、鄧恩（左起）是拜登的白宮幕僚長心水人選。

美國總統當選人拜登雖然面臨現任總統特朗普在各州發起訴訟挑戰結果，但已經着手處理政權過渡工作，為明年1月20日宣誓就職準備。知情人士指，拜登已有數名白宮幕僚長人選，現時最大問題是不知特朗普會否在權力移交過程合作。

消息人士指，拜登會組成史上最多元化的內閣，並快速宣布閣員及對抗新冠肺炎疫情的核心官員任命，包括財長、衞生及公共服務部長及國家經濟委員會主任。拜登亦會先任命白宮幕僚長，曾在奧巴馬政府領導對抗伊波拉疫情的親信克雷恩（Ron Klain）是大熱人選，其餘可能人選包括現時參與處理過渡工作、前奧巴馬政府官員齊茨（Jeffrey Zients）、拜登競選高級顧問鄧恩（Anita Dunn）。

負責向總統候選人提供意見的「總統過渡中心」總監馬奇可（David Marchick）表示，拜登過渡團隊是最有經驗、有準備及專注，拜登數百名職員在接下來的10周需與特朗普政府官員保持溝通，到各部門了解行政情況及問題。

美媒指，政權過渡過程在美國總務署基於掌握的事實確認總統當選人後就會開始，規定模糊，令特朗普可以對總務署總監施壓暫停確認程序，亦不知特朗普會否在移交權力前先與拜登見面。

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