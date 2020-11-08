美國大選：朱利安尼稱60萬張選票成疑　特朗普不承認結果

美國民主黨總統候選人拜登取得290張選舉人票，超過當選門檻，篤定成為第46任總統。特朗普的私人律師朱利安尼上周六（7日）隨後表示，在至少有60萬張選票有問題的情況下，特朗普不會承認選舉結果。另外，競選團隊將指控民主黨篡改點票和隱瞞「死人選票」。

賓夕凡尼亞州是拜登贏得選舉人票的關鍵地區，朱利安尼聲稱州內選票「被篡改」，但未有提出具體證據。朱利安尼與3名民意調查人員在費城召開記者會，聲稱有25名監督點票過程的觀察員聲明支持選舉有異，另有50人表示曾遭遇類似事件。朱利安尼指「50人太多了，部分人害怕遭報復」，故沒要求他們現身。

朱利安尼稱，競選團隊計劃就民主黨篡改點票和「死人選票」等發起訴訟。他亦稱，民主黨全國委員會發出一份通知，禁止讓共和黨人查看那些郵寄選票，惟兩者均沒有任何證據支持。

朱利安尼聲稱，特朗普最初在賓夕凡尼亞州領先，但由於大量的郵寄選票數量而失去優勢。「如果沒有選舉舞弊，特朗普領先的優勢是不會失去」，故認為拜登在選舉日後在州內票數領先是腐敗的證據。

但在過往選舉中，領先優勢其後逆轉的情況並不罕見。最高法院裁定，該州的郵寄投票在投票日後3天內送達仍可以點算。朱利安尼批評，主要新聞媒體對特朗普懷有「可恨的偏見」，但決定選舉結果的不是媒體，而是法院。

美國大選 全球焦點