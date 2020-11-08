美國大選：拜登政綱一覽 承諾迫華跟從國際規則

美國總統當選人拜登篤定入主白宮，外交關注他於未來4年的施政方向，以下是他選前的政綱一覽：

【外交】

● 貿易

拜登希望在4年任期內，向國內企業提供4,000億美元（3.1萬億港元）的採購資金，以推動製造業發展，並承諾與中國就貿易和知識產權問題談判。

● 對華

拜登承諾當選後，將與盟友修補特朗普導致的「美國孤立」局面，將迫使中國在貿易、南海等問題上「遵守國際規則」。

● 對朝

拜登承諾當選後，對北韓進行「有原則外交」以追求朝鮮半島無核化。

【內政】

● 經濟

拜登認為，經濟在疫情受控前很難完全復甦，主張聯邦採取行動避免經濟長期衰退，並解決財富不均的問題，同時提高全國最低工資至每小時15美元。

● 醫保

拜登希望擴大奧巴馬醫保，並增加公共醫保選項惠及處於工作年齡的美國人，預計未來10年花費約7,500億美元（約5.8萬億港元）在醫保和補貼上。

● 抗疫

拜登在競選時多次指摘特朗普抗疫失敗，承諾與醫學和科學專家溝通，向公眾傳達信息，並主張美國重新加入世界衞生組織。

● 教育

拜登反對將納稅人的錢用於牟利的特許學校，計劃在未來10年耗資約8,500億美元（約6.3萬億港元），增加對學前教育、低收入家庭、學校基礎設施的援助。

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