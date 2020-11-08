波斯灣連環軍演　美反擊伊朗海上威脅

波斯灣局勢持續緊張，美國繼續對伊朗極限施壓。美軍近日接連在區內與盟友沙特阿拉伯、巴林、科威特舉行海上演習，包括海上巡邏及水面作戰，明顯針對伊朗。

美國海軍上周六（7日）表示，神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號與海岸防衞隊兩艘巡邏艦，上周四（5日）在波斯灣北部與科威特海軍一艘導彈快艇及該國海岸防衞隊一艘巡邏艇，展開聯合海上安全巡邏演習，內容包括通訊互操作性及戰術機動，以加強雙方的互操作性及支援區內合作。美軍稱演習有助提升未來聯合行動的效率。

此外，美國海軍上周四公布，神盾驅逐艦約翰‧保羅‧瓊斯號上月27日在波斯灣與巴林海軍巡防艦麥納麥號演習，展開同步戰術機動及測試在不同系統的通訊。巴林海軍表示，今次演習有利提升區內友好海軍之間的合作，並加強安全及海上穩定。

另一邊廂，美國海軍神盾巡洋艦菲律賓海號及一艘巡邏艇上月25日，聯同一架P8A海上巡邏機及海岸防衞隊多艘巡邏艇，在波斯灣與沙特阿拉伯海軍巡防艦泰布克號演練水面作戰，以維持雙方互操作性及反擊海上威脅的能力，確保區內航行自由。