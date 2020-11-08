美國大選：民主黨眾議員促清算撐特朗普人士

美國總統特朗普恐無法連任之際，民主黨眾議員奧卡西奧-科迪斯（Alexandria Ocasio-Cortez）於上周五（6日）建議民眾建立「特朗普支持者黑名單」，保存特朗普支持者的推文。另有民主黨成員成立「特朗普問責計劃」，稱要支持特朗普、破壞美國的人為他們的行為負責。

奧卡西奧-科迪斯在Twitter發文，詢問「有沒有人會把這些奉承特朗普的人存檔，以免他們試圖淡化或否認支持特朗普？」她預期未來或有很多在平台上的發言、相關文章和照片遭刪除。

親共和黨網站Townhall的編輯斯托金（Bronson Stocking）認為，奧卡西奧-科迪斯的貼文涉威脅和恐嚇致力保護選舉過程公正的美國人。而律師兼作家的張伯倫（Wilt Chamberlain）批評，民主黨4年來稱特朗普為法西斯主義者，當對方面臨選舉落敗時，卻列出一張名單以圖剝奪對方的權利和財產。另有網民稱，相關的言論與共產主義類同。

在《華盛頓郵報》撰寫專欄的美國政治評論家魯賓（Jennifer Rubin）在Twitter發文支持奧卡西奧-科迪斯，指任何呼籲民眾拒絕承認選舉結果、背叛選民意願或毫無理據支持下聲稱選舉舞弊的共和黨人，均不應在政府為居要職或接納為「有禮」社會的一分子。

前民主黨全國委員會新聞秘書塞武幹（Hari Sevugan）在同日，發起「特朗普問責項目」，指不應讓領取特朗普政府薪水的人，從破壞民主制度中獲益。他亦指要讓民眾「永遠不會忘記」特朗普競選團隊、政府人員，並應將他們和和為特朗普提供資金的人列入黑名單。

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