美國大選：庫斯納或為敗選孭鑊　傳與特朗普商認輸

美國總統特朗普拒絕承認落敗，有知情人士指他身邊的人開始為敗選找「代罪羔羊」，而矛頭迅速指向特朗普女婿兼白宮高級顧問庫斯納，以及特朗普兒子唐納德女友、負責競選籌募資金的吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）。美媒上周六（7日）則指，庫斯納已接觸特朗普，討論承認落敗的事宜。

庫斯納是特朗普最信任的親信之一，在選前最後衝刺時亦陪特朗普四出拉票造勢，參與所有主要的競選決定，特朗普前競選經理帕斯凱爾（Brad Parscale）亦要向他報告。知情者形容庫斯納是唯一從特朗普競逐連任開始至結束都有參與的人，直言「若特朗普贏，庫斯納有功勞。若特朗普敗選，庫斯納要負責」。

不過，有華府高官認為如果無庫斯納，特朗普今次的選情會更差，要多謝庫斯納的選舉工程。拜登在選前數周的籌款金額一直多過特朗普，有競選幕僚指吉爾福伊爾表現差，是公關惡夢。

雖然特朗普不肯認輸，但英媒上周五（6日）已指特朗普親信正討論應由誰人告訴特朗普要承認敗選，其中的選擇包括特朗普女兒伊萬卡及庫斯納。

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