美國大選：拜登將簽令推翻特朗普政策　重返巴黎協定

拜登宣布當選美國總統，上任後的優先處理事項引來關注。美媒報道，拜登計劃明年1月20日宣誓就職後第一天，就迅速簽署一系列行政命令，推翻特朗普過往逾100項政策，包括重新加入《巴黎氣候協定》。大部分早期議程會在未來幾周確定，拜登或會依靠行政命令方式施政，透過立法方式則可能遇上挑戰。

報道指，拜登將首先逆轉特朗普退出世界衞生組織（WHO）的決定，重新加入《巴黎氣候協定》，廢除針對部分回教國家實施的旅行禁令，恢復允許「幼年抵美暫緩遣返計劃」（DACA，又名夢想者計劃）。

拜登的過渡團隊工作將由親信、前特拉華州參議員考夫曼（Ted Kaufman）監督，團隊雖仍受政府資源限制，但非常關注行政權力具體實施，數百名成員準備進入各聯邦機構工作，並將拜登的競選承諾匯編成書，作為初期行政指引。團隊已獲政府發放工作用電腦、手提電話，以及美國商務部華盛頓哥倫比亞特區總部、赫伯特·胡佛大樓（Herbert C. Hoover Building）近1000平方米的辦公空間，其顧問亦已獲臨時安全許可及接受聯邦調查局（FBI）背景審查，以便盡快處理情報人員事項。

鑑於共和黨掌控的參議院有批准提名的權力，團隊正討論任命內閣成員擔任代理職務，這種策略特朗普也使用過。有指拜登將與民主及共和兩黨領導人接觸，但未知他有否與成功連任的參議院多數黨領袖麥康奈爾溝通。

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