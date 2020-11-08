美國大選：美前駐華大使指拜登當選3任務　中美關係非最迫切

美國總統當選人拜登宣布勝選後，美國前駐華大使洛德（Winston Lord）分析指，拜登當前最迫切的任務不是中美雙邊關係，而是加強美國的實力，團結民主、共和兩黨，加強盟友合作，結成對抗中國統一陣線，並重返重大國際協議。

洛德曾於1985年至1989年擔任美國駐華大使，他強調，拜登成為總統後有3項重要任務，其一是結束分裂、團結美國，加強美國的軟實力及硬實力，令美國在教育、科學技術、人工智能及5G等領域上，可與中國競爭。其二是加強與盟友合作，洛德認為，可「使我們在與中國坐下來談判時能對中國有更大影響力」，建議美國重返《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（TPP）。

其三是重返國際組織，洛德表示，美國應該在國際組織中重新贏得領導地位，例如世衞；並強調美國需要與包括中國在內的其他國家合作，解決當前疫情問題，另需重回伊朗核協議和巴黎氣候協議。洛德指出，完成上述3項任務後，令美國擁有更強大的國際領導地位，才能獲得中國人尊重和妥協的機會。

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