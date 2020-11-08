美國大選：揚言美國再次強大　特朗普任內兌現部分競選承諾

美國總統特朗普上任時揚言要令美國再次強大，致力達到經濟復甦。4年過去，特朗普雖然篤定連任失敗，但他的競選承諾帶領美國走了多遠？

針對中美關係，特朗普2019年8月正式給中國貼上「匯率操縱者」的標籤，指中方獲得「國際貿易中的不公平競爭優勢」。但在2020年1月，中國同意不死守人民幣美元兌人民幣1比7的心理關口，而是放手讓人民幣自由貶值。美國其後將中國從匯率操縱國名單中移除。中美雙方其後開打貿易戰，致關係緊張不斷。

特朗普許諾降低美國公司稅率，2017年12月共和黨的稅收計劃獲得通過，公司稅率從35%降低到15%。然而，並非所有人受惠，於一些支持民主黨州的城市高收入者，由於州和地方財產以及所得稅減免的上限，他們的稅反而增加。特朗普限制非法移民的政綱惹爭議，在墨西哥邊境修建圍牆，受民主黨強烈反對，斥法案高達215億美元。在多次停擺後，截至2020年5月下旬，已經建造312公里的圍牆，主要是為了支撐已破舊或過時的屏障，僅約5公里的圍牆是新建的。

此外，特朗普在競選總統前發表過關於結束美國向海外派軍的言論，2017年9月，特朗普政府宣佈向阿富汗增派3000名士兵。在敘利亞，美國領導由敘利亞庫爾德人和阿拉伯民兵組成的盟軍一起反對伊斯蘭國，當地約有2000名美國士兵。至2018年12月，特朗普撤離在敘利亞的所有美軍，但仍有約500人留守當地。2020年初，美軍在阿富汗的人數已經從13000人減至8600人。特朗普表示計劃在11月3日大選之前進一步削減在阿富汗的駐軍人數。

特朗普的政策是一把雙面刃，兌現承諾同時連帶負面影響，2020年新冠肺炎更是殺個措手不及，面對嚴峻疫情，特朗普遭斥管治不當，無疑影響其選情。

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