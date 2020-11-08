美國大選：特朗普抗疫不力　美學者「神算」會敗選

美國大學（American University）歷史教授利希特曼（Allan Lichtman）自1984年以來從未預測錯美國總統選舉結果，今次特朗普與拜登對壘，他再度成功預測特朗普敗選。他認為社會動盪、處理新冠肺炎疫情不力是令特朗普失勢的原因。

希特曼在選舉結果出爐前就指，特朗普作為當權者而非挑戰者，過去4年政績均會受到評價。他月初時在Twitter上重申自己立場不變，而希特曼周日（8日）接受《早安美國》訪問時指出，特朗普完全出於自我滿足，毫無理由地危害及攻擊美國民主，其回應國民的反應是歷任總統最差劣的。

希特曼早已預測特朗普會成為自1992年以來首位無法連任的總統。共和黨令白宮在過去幾個月，承受突如其來及戲劇性的反轉，因此特朗普責無旁貸。特朗普在處理新冠肺炎的疫情上的應對完全是一團糟，導致出現災難性的影響。

有意見認為，特朗普可在社會不穩及發生暴動事件中，有機會展現他是鐵腕人物，在選民面前表現自己信奉「法律與秩序」而扳回一城，分散選民對其處理疫情不力的注意力。但希特曼指出，特朗普作為當權者而非挑戰者，美國任何成敗得失都算在特朗普頭上。前總統胡佛（Herbert Hoover）在任時遇上經濟大蕭條，他曾説：「總統因得到陽光而受嘉許，因帶來雨水而受到責怪。」

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