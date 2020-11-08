新冠肺炎：單日新症再破紀錄　累計逾千萬人確診

美國在疫情下迎來大選，工作人員消毒加州三藩市市政廳的投票中心。（中新社圖片）

拜登就任美國總統後的首要任務，便是處理日趨嚴重的新冠肺炎疫情。上周三至上周五，美國三度創下單日新症數量最高紀錄，由原先突破10萬宗增至最新近13萬宗，全國累計病例已突破1,000萬宗，是全球最多。

最新統計數字顯示，美國上周五錄得129,606宗確診病例，比前一天120,276宗還多。全國20個州同日通報當地錄得破紀錄的單日新症數量，中西部繼續是重災區，伊利諾伊州首次單日逾一萬人確診，印第安納州、堪薩斯州、明尼蘇達州、內布拉斯加州、北達科他州、俄亥俄州及威斯康辛州亦創單日最高紀錄。

美國連續4天單日超過1,000人死亡，上周五通報1,140宗死亡個案，因病住院的人數連續12天上升，總數已超過54,500人。全國一成病例來自德州，當地再多9,000人染病，累計98.5萬人確診，即將成為全美首個突破100萬宗的州份。

華盛頓大學健康數據評估中心預計，在接下來兩個月內，美國將額外有10.6萬名新冠肺炎病人死亡。國內不少政客對拜登上台後的防疫工作充滿信心，民主黨籍密歇根州州長惠特默表示，大選結束，全國上下應齊心對抗共同敵人新冠病毒；黨友華盛頓州州長英斯利期望，拜登採取強大及科學為本的抗疫策略。