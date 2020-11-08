美國大選：華人不意外特朗普敗選　盼選舉爭議早日落幕

拜登宣布勝選令不少美國民眾鬆一口氣，有居美港人認為特朗普敗選是意料之內，亦有人指今次選舉或有舞弊情況，支持特朗普打法律戰。另有受訪者冀選舉爭議落幕，選後暴亂早日平息。

移民加州的潘女士認為，拜登當選不容置疑，不過亦對特朗普無法連任感詫異，但有信心選舉結果是公正的。她指出，拜登從政經驗豐富，治國能力較出身商人的特朗普優勝，中美緊張關係有望緩和，不過質疑年邁的拜登是否有魄力扭轉當前美國亂局。

潘女士期望拜登上任後可知人善任，兌現競選承諾，優先解決疫情等特朗普留下的爛攤子，其次是重啟經濟等民生切身問題，並希望華人未來不受影響。她無奈指，特朗普不服氣而揚言打法律戰已非首次，民間傾向靜觀其變，但做事不成熟是他敗選主因。

居於三藩市、從事地產界的陳先生質疑，拜登當選或涉及舞弊，因為部分關鍵州份迅速變成拜登領先的情況不尋常，又批評美媒傾向封閉特朗普消息，如同發動政變。他認為拜登父子屢傳醜聞又親中，上任後將成庸政傀儡，故支持特朗普打法律戰。他稱華人未見受影響，但預計近數周暴亂頻繁，社會氣氛緊張。

香港留學生Catherine現居紐約州水牛城，她認為拜登執政會比特朗普好，後者若連任，勢令在美華人遭受歧視的處境加劇，故不意外他敗選，望拜登上任後可優先控制各地選後暴亂。

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