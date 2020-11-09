不斷更新：拜登籲國民團結　特朗普拒認敗選

美國大選點票工作於香港時間周一（9日）仍未完結，民主黨總統候選人拜登率先宣布當選，揚言要讓美國再獲全世界尊敬，呼籲總統特朗普支持者「讓我們給彼此一個機會」。惟特朗普拒絕承認落敗，重申選舉涉及欺詐，要求重新點票。以下是最新選情：

香港時間周一（9日）：

0000：特朗普私人律師朱利安尼接受霍士新聞訪問時指，他估計特朗普競選團隊本周將在部分州份就涉嫌欺詐一事，提出4或5宗訴訟。他亦為特朗普拒絕承認敗選辯護，又指有證據表明，有至少有3或4個州份，甚至是10個州份選票被盜。

香港時間周日（8日）：

2314：特朗普再度前往名下會所打高爾夫球。

2103：上周三（4日）至上周五（6日），美國三度創下單日新症數量最高紀錄，由原先突破10萬宗增至最新近13萬宗，全國累計病例已突破1,000萬宗，是全球最多。

2005：特朗普數百名支持者在亞利桑那州鳳凰城集會，反對民主黨的拜登當選總統，指控媒體串謀竊取選舉，形容結果是「政變」。

1830：美國前駐華大使洛德（Winston Lord）分析指，拜登當前最迫切的任務不是中美雙邊關係，而是加強美國的實力，團結民主、共和兩黨，加強盟友合作，結成對抗中國統一陣線，並重返重大國際協議。

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