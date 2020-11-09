美國大選：拜登開設交接網站　擬全國實施口罩令

美國民主黨總統候選人拜登及副手賀錦麗於香港時間周日（8日）宣布勝選後，兩人隨即開設政權交接網站。他們揚言入主白宮首天就會處理新冠肺炎疫情等問題，亦公布一系列應對措施，包括與州長及市長合作，在全國實施強制口罩令等。

「buildbackbetter.com」列出拜登及賀錦麗上任後優先處理事項，分別是應對新冠肺炎疫情、復甦經濟、解決種族平等及氣候變化問題。針對新冠疫情，拜登承諾會確保所有美國人能接受定期、可靠及免費檢測，同時解決個人防護裝備問題，亦為社區提供抗疫指引，另向學校、小型企業及家庭提供資源，也會為有效、公平分配疫苗制定計劃等。

拜登另提到，他會重建及擴充防禦設施，以預測、預防及減輕來自包括中國大流行的威脅。他將與世界衞生組織重建關係，另會增加疾病控制及預防中心（CDC）調查疾病人員數目，包括重建位於中國北京的辦公室。除開設網站，兩人亦在Twitter開設名為「Transition46」的帳戶，強調這段過渡時期會由專家及科學等領導，確保上任首天就準備好。

美國大選 全球焦點