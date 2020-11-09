美國大選：小布殊表態　稱拜登是總統當選人

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選後，共和黨前總統小布殊周日（8日）發聲明指，他已聯絡過「總統當選人」拜登，又指對方將領導美國及統一分歧。他亦同時讚揚總統特朗普，形容能夠取得超過7,000萬張選票是項非凡政治成就。

74歲的小布殊是唯一一位在生的共和黨前總統，他感謝拜登發表全國講話時所傳遞的愛國訊息，亦同時致電賀錦麗，恭祝對方歷史性地當上女副總統。他承認自己與拜登有政治分歧，但知道對方是一個好人，贏得領導及統一國家的機會。

除祝賀拜登，小布殊亦讚揚黨友兼總統特朗普及其支持者，經歷一場艱苦選戰。他指選民已發出聲音，各級政府當選的共和黨人將聆聽到。對於特朗普要求重點選票及計劃提出訴訟，小布殊雖稱特朗普有權這樣做，但同時重申「美國人能對這場基本上是公平的選舉有信心，而選舉公正性將得到維護，結果是明確的」。外界認為，小布殊發表這份聲明，顯示他不認為特朗普能夠成功「翻盤」，亦鼓勵其他共和黨人發聲給予特朗普壓力，令特朗普停止利用毫無實據的宣稱去爭拗結果。

特朗普在上屆總統選舉共和黨初選時，曾多次抨擊小布殊的弟弟、佛羅里達州前州長杰布．布殊（Jeb Bush），導致雙方不和。

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