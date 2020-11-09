美國大選：拜登物色閣員人選　將公布抗疫小組名單

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝出，外間關注新政府閣員名單。英國傳媒周日（8日）引述報道，拜登將起用多名奧巴馬政府時期人員，其中曾抗擊伊波拉疫情的克雷恩（Ron Klain）有望出任白宮幕僚長，而前副國務卿布林肯（Antony Blinken）則是國務卿或國家安全顧問人選。

報道指，拜登視應對新冠肺炎疫情為上任後首要任務，而白宮幕僚長大熱人選雷恩在前總統奧巴馬執政時期曾處理伊波拉疫情，有望在制定總統議程、政治優先事項及日常活動方面發揮作用。此外，他亦會尋求過敏與感染疾病中心主管福奇留任。

美國傳媒早前報道，拜登周一（9日）將成立一個擁有12名成員的新冠肺炎抗疫專責小組，由奧巴馬政府時期的醫療總監默西、食品及藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒及來自耶魯大學的努涅斯-史密斯博士一同領導其餘專家抗疫。

針對經濟復甦問題，拜登盛傳有意讓聯邦儲備局理事布雷納德（Lael Brainard）擔任財長。至於外交政策方面，他承諾會重建與盟友及海外對立國家的關係，預計前副國務卿布林肯將出任國務卿或國家安全顧問。在奧巴馬政府時期曾擔任國防部副部長的弗盧努瓦（Michele Flournoy）亦屬防長熱門人選，一旦獲得任命將成該國首位女性防長。

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