美國大選：特朗普費城「四季園藝」開記招成笑柄

美國總統特朗普上周六（7日）高調在Twitter公布其律師團隊將在賓夕凡尼亞州費城的「四季」（Four Seasons）開記招，交待挑戰大選結果的法律戰詳情。特朗普作為總統，外界一心以為記招在當地的四季酒店舉行，但其實只是在一間叫「Four Seasons Total Landscaping」的園藝工程公司舉行，淪為網民笑柄。

特朗普宣布律師團隊會在費城「四季」召開「重大記者會」，大家都以為是四季酒店之際，他急澄清記者會是在Four Seasons Total Landscaping」舉行，這間「四季」位於費城市郊，旁邊是火葬場和性商店。

曾獲艾美獎提名的編劇伯恩斯坦（Zack Bornstein）亦在Twitter「抽水」，笑稱：「我寫800年笑話都寫不出特朗普預訂四季開記招，但其實是性商店和火葬場之間的Four Seasons Total Landscaping停車場。」四季酒店亦澄清特朗普不會在費城四季酒店開記招，表明Four Seasons Total Landscaping與酒店無關。

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