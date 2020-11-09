美海軍陸戰隊赴台指導訓練　陸委會料北京加強統戰

美國總統選舉結果明朗化後，台媒周一（9日）指美國海軍陸戰隊當日起連續4周，應台軍海軍邀請到高雄左營軍區指導台軍進行作戰訓練，加強快艇作戰能力。台海軍司令部不評論事件，僅指台美軍事安全合作交流均正常進行。同日，台陸委會主任陳明通向立法院表示，預料陸美在美國大選後的摩擦會趨緩，北京或加強兩岸統戰工作。

台媒引述海軍司令部指，美軍將於未來數周指導台海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊艇、快艇滲透作戰課程，強調今次是台美軍事交流合作例行訓練，希望透過美方的機動輔訓小組經驗交流，提升海軍陸戰隊小艇作戰能力。這是台灣因新冠肺炎疫情中斷與其他國家的軍事交流7、8個月後，首次重啟相關交流訓練，預計美軍各項在台的部隊操演可望陸續恢復，而參加的美軍日前已抵台按防疫要求隔離14日。

另一邊廂，陳明通周一列席立法院內政委員會全體委員會議，報告美國大選對兩岸關係影響並接受質詢。報告指，陸美長期競爭形勢不變，雙邊衝突局勢或將暫時趨緩；未來陸美關係發展將影響區域安全及世界政經格局，而北京會審慎評估美方內部形勢，並重塑雙方關係發展趨勢。