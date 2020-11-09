傳梅拉妮亞擬離婚　「每分每秒等特朗普卸任」

美國總統特朗普在大選中不僅失去總統寶座，甚至可能失去妻子。英國《每日郵報》周日（8日）引述消息指，梅拉妮亞計劃與特朗普離婚，形容前者「每分每秒都等待特朗普離開白宮後、能夠離婚的一刻」。

報道指，梅拉妮亞4年前在特朗普勝選時激動落淚，惟有友人當時爆料「她從沒想過特朗普會勝選」。特朗普入主白宮初期，梅拉妮亞以等待兒子巴倫完成學業為由，等了5個月才搬到華府與丈夫同住。不過梅拉妮亞前顧問沃爾基費爾（Stephanie Wolkoff）聲稱，其實梅拉妮亞當時與特朗普協商婚後協議，讓巴倫能取得約定的財產。不過，她又指二人其實不會離婚，因為他們天生一對。

沃爾基費爾形容特朗普伉儷15年的婚姻是一筆「交易」，二人住在白宮時是分房睡。特朗普前助理紐曼（Omarosa Manigault Newman）則指，二人的婚姻已到終點，「梅拉妮亞每分每秒等待特朗普離開白宮，她就可以離婚」。紐曼又說：「如果梅拉妮亞嘗試作出終極羞辱、在他在任時離開，他會設法懲罰她。」

50歲的梅拉妮亞一直堅稱與74歲的丈夫「關係良好」，甚至從未吵過架。據指特朗普與他第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）曾簽過婚前協議，禁止出版書籍或接受採訪時批評他，外界相信梅拉妮亞或面臨同樣情況。