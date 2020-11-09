美國大選：民主黨選情遜如期　溫和進步兩派互批

美國民主黨在國會的選情遜於預期，該黨有望保住眾議院控制權，但獲得的議席比上屆少；至於參議院，民主黨亦難「翻盤」取得多數黨地位。黨內的溫和派和進步派就選情出現分歧，有黨員批評進步派打着「社會主義」旗號，令票源流失。新進議員奧卡西奧-科迪斯表示，希望黨友不要視進步派、黑人平運動、和醫保為敵人。

最新點票結果顯示，共和、民主兩黨在參議院各得48席，在餘下4席中，共和黨在阿拉斯加州和北卡羅萊納州兩席領先，喬治亞州兩席要待第二輪投票，只要共和黨贏得一席就能保住參院控制權。眾院選情方面，民主黨暫取215席，差3席就能續掌眾院；共和黨現時拿下196席，進帳5席，成功將把8州「由藍變紅」。

面對選情失利，本身是黑人的南卡羅萊納州眾議員克萊伯恩（James Clyburn），也反對黨內推行社會主義改革和停止資助警隊，他亦認為「停止資助警隊」口號影響民主黨選情，正如「Burn，Baby，Burn」的口號對1960年代民權運動造成負面影響。

部分自由派或進步派議員反擊，在紐約取得近70%選票的奧卡西奧-科迪斯接受《紐約時報》訪問時指，支持「奧巴馬醫保」的搖擺地區候選人均可保住議席，又期望黨友不要將進步派提出的改革視為「敵人」，她提醒若果黨友追求錯誤的東西，這只會顯得他們很過時。

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