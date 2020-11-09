美國大選：特朗普未確認拜登當選　傳拒過渡權力

美國總統特朗普拒絕承認落敗，或阻礙政權過渡至民主黨的拜登政府。美媒周一（9日）報道，負責過渡工作的美國總務管理局至今未擬定確認拜登是總統當選人的文件，特朗普亦暫無意簽署相關文件，意味交接過程可能有延遲。

《華盛頓郵報》引述知情官員指，總務管理局總監墨菲（Emily Murphy）要待特朗普簽署確認下任總統當選人的文件後，才可開始與拜登團隊進行交接，包括向他們分發政府電郵地址、工作空間、讓他們進駐各聯邦機構、進行財務及利益衝突審查等。不過，目前沒有部門主管敢在交接問題走在特朗普前面，有指每個聯邦部門已擬訂好詳細的交接計劃，但在正式宣布拜登勝選前不能公布。

消息人士透露，特朗普拒絕參與過渡工作，但允許幕僚在不公開的情況下參與。總務管理局領導過渡程序的吉伯特（Mary Gibert）上周五（6日）與白宮官員開會時，表明局方擱置交接，在確認當選人前不會與拜登團隊的人會面，暫時未有明確的過渡開始時間。

拜登過渡團隊發言人則指，現時已確認了拜登是當選人，期望總務管理局人員快速確認拜登及賀錦麗為總統當選人和副總統當選人，直指美國的國家安全及經濟利益建基於聯邦政府清晰及果斷地表明會尊重美國人的意願，以及順利與和平地過渡權力。

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