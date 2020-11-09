美國大選︰拜登擬削國防預算　無敵艦隊或胎死腹中

拜登當選美國總統後，國防政策受到關注。他此前受訪透露傾向削減國防預算，或會令特朗普提出擴大海軍艦隊、建立500艘軍艦的「無敵艦隊」計劃胎死腹中。

拜登上月接受美國軍事傳媒《軍官》（Military Officer）訪問，承諾會以三軍總司令身份，帶領美國面對中國及俄羅斯與日俱增的軍事挑戰，並與歐洲及其他地區的盟友深化關係；上任後將終結「沒完沒了」的阿富汗和中東戰事，並沿襲特朗普的政策，第一時間從阿富汗撤軍。留在阿富汗、伊拉克及敍利亞的剩餘美軍部隊將協助盟友反恐。

拜登強調，會優先投資科技和創新技術，適應未來挑戰，包括網絡、太空、無人系統及人工智能，並透過外交、經濟策略、教育及科學技術發揮美國影響力。他亦承諾重推由妻子吉爾、前第一夫人米歇爾共同倡議的「支持軍隊」（Joining Forces）計劃，確保軍人會獲得具競爭力的薪酬，軍人的家庭亦會獲得適當照料。

有意出任美國國防部長的「鷹派」人士弗盧努瓦（Michele Flournoy）表示，疫情重創經濟，因此國防預算將減少或持平，但強調美軍需具備足夠威懾力量，可在72小時內擊沉南海所有中國軍艦、潛艇及商船。

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