真空管道運輸里程碑　維珍超迴路列車首次載人測試

英國富豪布蘭森旗下的維珍超級高鐵（Virgin Hyperloop)，周日（8日）在美國內華達州首次載人測試其超迴路列車（Hyperloop），一列車卡載着公司2名高層人員，在

基地設於洛杉磯的維珍超級高鐵，此前曾為超迴路列車進行逾400次測試，今次首次載人測試，由公司共同創辦人兼首席技術官吉格爾（Josh Giegel）及客戶務主管盧基安（Sara Luchian），在鄰近賭城拉斯維加斯的沙漠，坐在暱稱「飛馬」（Pegasus）的的超迴路列車車廂親身體驗。

飛馬車廂又名XP-2，它被運送到一段長500米、直徑3.3米的密閉測試管道後，管道內的空氣被抽走，形成真空狀態。然後車廂透過磁浮原理加速到時速約172公里，在無阻力的軌道上高速前進15秒後減速停下。吉格爾和盧基安試坐後稱超迴路列車非常順暢和穩定，沒半點顛簸，他們亦沒感到不適。

公司表示，預期超迴路列車在2025年獲當局批出安全認證，2030年正式營運，屆時採用的飛馬車廂長約4.5米至5.4米，重約2.5噸，可載客23人及運貨，能在真空管道以966公里時速運行，速度較民航噴射機快2倍，較現時高鐵快4倍。