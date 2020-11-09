SpaceX首次商業載人火箭發射　4太空人抵發射場準備

各太空人已抵達甘迺迪太空中心作最後準備。

美國太空探索技術公司（SpaceX）本周六（14日）將發射火箭，將載有4名太空人的「龍」飛船（Crew Dragon）送到國際太空站（ISS）。各太空人周日（8日）已抵達佛羅里達州甘迺迪太空中心作最後準備。今次亦是SpaceX首次商業載人太空任務。

4名太空人中，除日本宇宙航空開發機構（JAXA）的野口聰一外，其餘均為美國太空總署（NASA）的太空人，包括霍普金斯（Mike Hopkins）及女太空人沃克（Shannon Walker），以及是次飛行任務的指揮官格洛弗（Victor Glover），格洛弗亦將是20年來，首名登上ISS的非裔太空人。

今次名為「韌性號」（Resilience）的太空任務，原定上月由SpaceX獵鷹9號火箭，將太空船「龍」飛船1號發射升空，惟由於需為硬件作額外測試，延至本周六才發射，但仍需視乎會否受颶風「伊塔」（Eta）影響。SpaceX今年5月亦曾協助NASA將太空人送上ISS，惟今次是其首次商業太空任務。