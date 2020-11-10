美國大選：拜登稱疫情面臨黑暗寒冬　籲民眾戴口罩抗疫

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝出後，他周一（9日）公布13名成員的新冠肺炎抗疫專責小組後，表示待新冠疫苗上市後，將讓美國人免費施打。但他強調，美國目前仍需面對「黑暗寒冬」，呼籲民眾戴口罩一同抗疫。

拜登周一在威爾明頓召開記者會，表示將疫情控制住是他的第一要務，美國食品及藥物管理局（FDA）隨後將會對疫苗展開嚴謹的審查與核准程序，有關程序將以科學為根基，且須完全透明。

他又指出，在下年就職後，將建立確診接觸者追蹤團隊，致力讓高危險族群能優先施打疫苗；待疫苗獲批准上市，將確保有效率且公平的分配，讓美國人人免費施打。

拜登強調，即便疫苗上市，也要好幾個月時間才能廣泛流通，美國仍需面對「黑暗寒冬」，未來幾個月死亡人數可能再增加20萬人。他強調，在疫苗上市前，戴口罩仍是防疫最佳利器，呼籲民眾戴上口罩，「戴口罩不是一種政治表態」，或能拯救成千上萬人的生命。

據此前報道，拜登成立抗疫小組名單，將由3人共同擔任主席，分別是由奧巴馬政府時期的醫療總監默西、食品及藥物管理局前局長凱斯勒及來自耶魯大學的努涅斯-史密斯博士；小組將有10名成員，包含免疫學家、流行病學家、生物防禦專家到高層公共衞生官員。

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