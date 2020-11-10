美國大選：特朗普擬提訴多個州份　美媒稱意不在翻盤

美國總統特朗普在大選拒絕承認落敗，其競選團隊擬在多個關鍵州提訴，指控選舉存重大舞弊。美媒周一（9日）引述競選助理消息指，訴訟目的是維持特朗普的核心支持者，並非打算令選舉結果「翻盤」。

報道指，部分人對大選舞弊的指控有所保留，部分共和黨的支持者，均是呼籲點算「合法」的選票，並非跟隨特朗普所言，指控點票中存有舞弊。但他認為，法律訴訟難以避免，其目的只是向特朗普證明選舉失利。

美媒分析指出，選舉舞弊的情況罕見，即使有涉事者起訴，但通常不會影響選舉結果；目前只有個別州份在點票出現個別失誤，而其餘關鍵州份，均未見有違規事件或非法活動。而負責大選網絡保安的美國網絡安全與基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）亦指出，地方選舉辦公室有相關監察措施，難以出現偽造選票的情況。

此外，特朗普競選經理斯蒂平周一在競選總部與開會時，指特朗普未承認落敗，仍在戰鬥當中。競選團隊將在多個拜登險勝的州份提訴，藉法律戰挑戰選舉結果。

在大選中成功連任的美國參議院多數黨領袖麥康奈爾周一表示，他尚沒有恭賀拜登或要求特朗普接受結果，又稱特朗普有權要求調查選舉舞弊的指控，並權衡法律選項要求。

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