美國大選：總務管理局未承認勝選　拜登團隊或訴諸法律

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝出，但美國總務管理局（GSA）局長墨菲（Emily Murphy）至今仍未按慣例，簽署文件以向拜登的過渡團隊發放資金，作為特朗普政府正式承認拜登勝出選舉的第一步。拜登的過渡團隊表明，不排除就此採取法律行動。

由特朗普委任的墨菲，仍未宣告拜登勝出選舉，備受外界關注。她此舉將令拜登的過渡團隊，沒法取得約990萬美元（約7,722萬港元）的過渡資金，派團隊到各部門、接觸聯邦官員，使用指定的政府辦公室、電腦等，並以公帑支薪和採購設備。根據美國1963年通過的《總統交接法》，由GSA局長決定何時確認總統當選人，只有得到GSA確認後，美國總統權力移交工作才能正式展開。

雖然拜登團隊快籌得逾700萬美元（約5,460萬港元）作為過渡經費，但過程實際上可能花費1,000萬至1,200萬美元（約7,800萬至9,360萬港元），故政府資金以及相關許可非常重要。有組織指出，拜登團隊需要聘用約4,000人，其中1,250人需要獲得參議院確認，同時要準備4.7萬億美元的預算等，呼籲特朗普政府立即展開過渡程序。

聯邦過渡協調員吉伯特（Mary Gibert）上周五（6日）曾向同僚表示，GSA會讓過渡程序陷入停滯狀態，得到「確認」之前不會招待拜登團隊，但未有透露當局何時會正式確認總統當選人。美媒引述消息指，拜登團隊正準備採取法律行動，以免墨菲拖延太久。選舉人團定於下月14日舉行會議，而總統就職典禮則於明年1月20日舉行。

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