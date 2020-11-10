美國大選：黨友不割席　麥康奈爾撐特朗普打法律戰

大選落敗的美國總統特朗普，計劃以司法程序挑戰選舉結果。不少共和黨人力撐特朗普，成功連任的參議院多數黨領袖麥康奈爾周一（9日）拒絕祝賀民主黨候選人拜登勝選，又稱特朗普「絕對有權」對選舉結果提出法律挑戰。

麥康奈爾當日在國會發言，並就大選結果首次公開表態，他未有使用特朗普聲稱的「操縱」、「竊取」選舉等不實指控字眼，但與其他黨友一樣沒有恭賀拜登或要求特朗普接受結果，說：「我們的制度為此而建立，我們有處理問題的制度，特朗普有100%權利要求調查大選違規的指控和權衡法律選項。」另外，南卡羅萊納州參議員格雷厄姆指會鼓勵特朗普拒絕承認落敗。

不過，參議院少數黨領袖舒默表示，共和黨拒絕承認選舉結果，「對民主而言是極為危險、非常有害」。舒默又形容拜登光明正大地贏得大選，認為選舉訴訟必須基於證據和事實才有法律效力。

現時喬治亞州有兩個參議員席位於明年1月進行第二輪選舉，屆時會決定掌控參議院的政黨。報道分析指，共和黨人為保住參院控制權，不想公開反對特朗普，亦不想刺激特朗普支持者。

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