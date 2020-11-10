美國大選：阻賓夕凡尼亞州確認結果　特朗普訴訟被駁回

美國民主黨總統候選人拜登在賓夕凡尼亞州等關鍵州份勝出，取得超過當選門檻的選舉人票。總統特朗普的競選團隊周一（9日）再提出訴訟，控告賓夕凡尼亞州及其7個縣，指當地採取非法的雙重投票制度，要求法院頒發禁令阻止該州確認選舉結果，但訴訟再被駁回。

特朗普的競選團隊在賓夕凡尼亞州首府哈里斯堡入稟聯邦地區法院，針對該州民主黨籍的州務卿博克瓦爾（Kathy Boockvar）提訴。86頁的訴訟書中指控，該州的郵寄及親身投票存在不同標準，郵寄投票制度「缺乏透明度和可核實性」。特朗普競選團隊總法律顧問摩根（Matt Morgan）發聲明指，該州選民會因其所選擇的投票方式，而遭不同標準對待，故認為此雙重制度可能導致舞弊，令未經適當核實或監督的選票計算在內。

民主黨籍的賓夕凡尼亞州總檢察長夏皮羅（Josh Shapiro），認為上述指控並不公道，故駁回訴訟。他指出，該州的選舉在兩黨的選舉官員監督下進行，屬合法、公平及安全；又指近數月的類似訴訟沒有訴諸庭上的價值，已被駁回，今次也不例外；並強調他對該州的法律有信心，相信民眾的意願在大選中得到尊重。

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