美國大選：伊萬卡擬為角逐總統鋪路　勸特朗普承認落敗

美國總統特朗普至今仍未承認在大選中落敗，妻子梅拉妮亞和兒子唐納德都發聲指選舉舞弊以示支持，惟女兒伊萬卡自上周五（6日）起未有公開表態。英媒周一（9日）引述消息人士透露，伊萬卡有意在日後競選美國總統，因此勸喻特朗普承認落選，免得將通往白宮的所有前路毀於一旦。

英國《每日郵報》指，現年39歲的伊萬卡曾多番勸告特朗普承認落敗，又稱她從父親入主白宮首日起，便開始盤算自己的一套，常顧全大局，所以對所有事都機關算盡，因此沒有表態。她亦曾在高級職員會議中表示，「為大家服務深表榮幸，並應就自己的成果感到高興」。

報道又指，唐納德亦對總統之位虎視眈眈，認為最終能與女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）雙雙入主白宮。惟梅拉妮亞已第一時間指這不可能發生，認為他才智不及特朗普，頂多只可在《霍士新聞》上擁有自家節目；又稱他與特朗普一樣，只喜歡自説自話，不懂何時收聲。伊萬卡不想像他一樣因口沒遮攔，斷送自己前路。

相反，伊萬卡是天生的領袖受眾人喜愛，而特朗普有對其疼愛有加，又覺得她終有一日會成為美國總統。知情人士更指，特朗普一家正在鬧矛盾，伊萬卡與丈夫庫斯納站在同一陣線，唐納德及埃里克則在另一邊，梅拉妮亞則未揭底牌，無人知道她的想法。

另外，英國《衞報》引述消息指，特朗普一家在投票結束前已接獲大量真人騷的邀約，特別是伊萬卡受電視台青睞。電視台內部高層表示，真人騷令特朗普一家成為巨星，因此若其子女重返真人騷節目並非意外的事，而伊萬卡接獲最多邀約亦無需質疑。有自稱是其「朋友」更指，若伊萬卡想要的話，她大可在黃金時段擁有自己的節目。

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