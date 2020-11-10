唐氏症青年創歷史　近17小時完成鐵人三項賽

鐵人三項賽橫跨水陸，講求強勁的體力和意志，一般人要完成都極不容易，對身體狀況較常人差的唐氏綜合症患者而言，更是一項艱辛挑戰。美國佛羅里達州一名21歲唐氏綜合症男患者，上周六（7日）以16小時46分鐘的成績，完成當地舉行的巴拿馬海灘鐵人三項賽，成為鐵人三項運動史上首名完成比賽的唐氏綜合症患者，同時獲列入健力士世界紀錄。

創下奇迹的克里斯（Chris Nikic）當日在領跑員陪同下，先後完成游泳3.9公里、踩單車180公里和馬拉松長跑42公里的賽事。過程中，克里斯曾由單車摔下而膝蓋受傷，但他堅持繼續比賽。其父尼基奇（Nik Nikic）哽咽着為克里斯穿上跑鞋，後者終在夜幕中用6小時18分鐘跑完馬拉松，在賽方指定的17小時有效完賽時間前14分鐘，順利衝過終點線。

克里斯賽後受訪時，興奮稱：「醫生和專家都說我甚麼都做不來，但現在我只想說你們錯了！」他未來目標是參加2022年在佛州奧蘭多舉行的特殊奧運會。賽方及世界各地名人都紛紛致以祝賀。

尼基奇3年前發現兒子常在家中久坐不動，遂鼓勵他每日做簡單運動鍛煉，克里斯慢慢發現身體愈漸靈活，並從運動中得到更多成就感。尼基奇表示：「對克里斯來說，這場比賽不僅僅是終點線和慶祝勝利。如果克里斯能完成鐵人三項賽，他就能做任何事。」