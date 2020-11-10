新聞背後︰確認當選人　總務管理局無準則

美國總務管理局（GSA）拒絕在傳媒宣布拜登作為總統當選人後，展開協助過渡安排，惹來爭議。事實上，總務管理局雖然是聯邦政府的採購部門，但GSA局長卻有權決定何時確認總統當選人，確認後總統權力移交工作才可正式展開。惟有學者指該局就何時和甚麼情況下確認總統當選人，並沒有明確準則。

總務管理局是聯邦政府的獨立部門，負責與各類商業企業訂立各種長期的政府採購合同，為聯邦機構提供辦公室、辦公用品和交通服務等，另外還負責管理超過11%的政府採購資金和價值達240億美元（約1,872億港元）的聯邦資產，包括8,600幢政府持有或租借的大樓和21.3萬輛車。GSA還負責制定聯邦政府的節省開支政策。

根據美國1963年通過的《總統交接法》，由GSA局長決定何時確認總統當選人，惟德州公共事務學院教授凱特爾（Don Kettl）稱，何時確認看似沒有明確準則。他指︰「由於GSA局長有自行決定的自由，傳媒宣布拜登勝選後，但仍有相關案件在法庭審理情況下，究竟GSA會否開始過渡安排？還是等待選舉人團投票後才作決定？」儘管如此，法律容許拜登團隊在未得官方確認勝選情況下，繼續展開過渡工作。

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