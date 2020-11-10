槍指示威者照片熱爆網　密州白人夫婦控傳媒

美國密蘇里州聖路易斯市一對白人夫婦，早前擎槍指嚇經過其大宅範圍的反警暴示威者，有傳媒拍下當時情形刊登。該對夫婦日前入稟，控告拍攝照片的攝影師及所屬新聞社破壞名譽，要求禁制刊登有關照片及使用該照片的商品。

麥克洛斯基（Mark McCloskey）及其妻子帕特里夏，上周五（6日）入稟聖路易斯市巡迴法院，控告國際合眾社（UPI）及該社攝影師格林布拉特（Williaml Greenblatt），指對方未經他們同意擅入其物業內拍照。入稟狀同時控告三藩市一間網上商店，指該店把有關照片印在商品上，並配以戲謔及輕蔑語句，令他們感到侮辱和精神受創；此外，照片亦引來更多示威者到他們的住宅外，甚至收到死亡恐嚇。

麥克洛斯基夫婦在訟書中指，與訟人的行為在文明社會不能容忍，他們要求法院禁止人們再使用該些照片，並判照片版權歸屬他們。雖然麥克洛斯基夫婦控告傳媒損壞他們名譽，但他們早前卻自己用格林布拉特拍攝的照片印製個人聖誕卡，遭對方追討使用該照片的1,500美元（約1.2萬港元）版權費。

麥克洛斯基夫婦今年6月，因不滿一群反警暴示威者擅闖其住宅範圍，期間2人分別舉起半自動步槍及手槍指向示威者來驅趕，不少傳媒拍下2人的照片，並成為反警暴及反種族主義示威的「標誌性」影像。夫婦倆其後被控告非法使用槍械及4級襲擊罪。