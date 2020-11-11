柯林斯詞典公布本年代表字　「封鎖」奪冠

著名《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary）周二（10日）公布，「封鎖」（lockdown）一詞擊敗眾多對手，成本年代表字。它無疑是反映在新冠肺炎疫情下，全球民眾日常生活均大受影響。

根據字典定義，「封鎖」是指「對旅行，社交活動及公共空間的使用施加嚴格限制」。它去年只錄得用4,000次，本年則暴增至超過25萬次。對於「封鎖」奪冠，柯林斯語言顧問紐斯特德（Helen Newstead）形容它並不是值得高興的年度代表字：「全球疫情主宰2020年，封鎖措施影響我們工作、學習、購物及參與社交方式。」

除「封鎖」外，其餘10大代表字中，另有5個與疫情有關，分別是「冠狀病毒」（coronavirus）、「社交距離」（social distancing）、「自我隔離」（self-isolate）、「無薪假」（furlough）及「關鍵工作者」（key worker）。此外，該字典本年收錄新字包括TikToker，代表在該社交平台分享內容人士。