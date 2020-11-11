安全情報局稱華「獵狐行動」　威脅國民安全

加拿大安全情報局（CSIS）發言人湯森（John Townsend）近日受訪時宣稱，中國常以國安官員臥底、「可信代理人」或第三方，針對加國華人社區成員，試圖讓對方沉默，但拒絕透露受影響人數。他指摘中方做法威脅加國主權及國民安全，敦促受害人士報案。

《環球郵報》周二（10日）報道，當被問及CSIS有否遇到與美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷（Christopher Wray）聲稱的國安問題時，湯森首次公開承認，中國對加拿大華人社區成員使用的威脅及恐嚇手段，與「獵狐行動」中使用的手段類似。他指中國雖然可能是想脅迫一些在逃罪犯回國，但這些手段也可用作掩護，「向政治對手施壓，並灌輸對國家權力的普遍恐懼」。

湯森另提到，那些受影響的華人社區成員擔心在加拿大和國外，他們及其親人都會受到中國支持或與中方有關的報復，或會迫使個人屈服於外國干涉。

報道續指，加拿大皇家騎警（RCMP）在另一份聲明稱，警方已留意到中國在加拿大境內的行動，但至今未有提出任何指控。CSIS前局長法登（Richard Fadden）則認為，CSIS及RCMP難以就中方的恐嚇行為提出刑事指控，但有能力阻止，呼籲受害人士報案。

「獵狐行動」是由中國公安部部署執行，追捕身在海外的逃犯。美國司法部上月表示，正起訴8名人士，指他們涉及中國追捕身在海外逃犯的「獵狐行動」及「天網行動」，代表中方威脅、騷擾、監視及恐嚇中國公民返回祖國。