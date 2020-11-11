美國大選：公布過渡團體名單　拜登開始權力交接

美國總統當選人拜登周二（10日）公布約500人的過渡團隊名單，他亦在特拉華州威爾明頓舉行記者會，強調總統特朗普拒絕承認敗選是一件尷尬的事，無人可以阻止他進行權力交接，正審視內閣及其他職位的潛在人選，期望在感恩節前公布部分提名。

今次是拜登在大選後首次接受記者提問，他稱不擔心總務管理局要用多長時間確認選舉結果，他已展開過渡工作，沒有事情可以阻止他籌組新政府，相信共和黨最終會承認他勝利，他明年1月20日無論如何都會入主白宮。

拜登希望喬治亞州明年1月舉行參議院選舉補選時，民主黨候選人可以連取兩席，讓民主黨控制該院。惟即使繼續由共和黨控制參議院，拜登亦不擔心內閣任命受阻，指自己不是悲觀主義者。

白宮總務管理局至今未確認拜登為總統當選人，令其團隊無法獲取資金處理過渡工作。拜登在其過渡團隊網站公布成員名單，他們將於未來兩個月與特朗普政府官員合作，處理政權交接事宜。過渡團隊聯合主席、前參議員考夫曼（Ted Kaufman）表示，聯邦部門檢視程序將為拜登政府上台奠定基礎，對保護國家安全、應對公共衞生危機及彰顯美國的民主十分重要。

考夫曼指，團隊成員會與智庫、工人組織、商會及其他非牟利組織人士會面，並直接與華府官員合作，確保拜登政府可以達成政策目標。

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