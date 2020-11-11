出售TikTok業務限期明屆滿　字節跳動尋求美法院干預

美國總統特朗普在8月14日簽署行政命令，要求中國影音分享程式TikTok在90天內撤出美國業務，限期將於周四（12日）屆滿。美媒周三（11日）報道，TikTok母公司字節跳動要求美國法院，干預該應用程式強制出售的事宜。

報道指，字節跳動在華盛頓入稟聯邦上訴法院，尋求阻止美國政府強制要求該公司出售TikTok。TikTok發聲明表示，該公司在過去一年，即使不同意美國外商投資審查委員會（CFIUS）的評定，仍真誠地與之處理有關國家安全的疑慮；他們已要求美國政府延長30天的寬限期，以尋找解決方法以避免撤資的命令。

TikTok又指，在最近兩個月，美國總統特朗普初步同意他們的解決提案，他們亦提供了詳細方案以完成有關協議，但仍未收到有關其私隱及安全框架的意見反饋。TikTok指出，撤資限期將於周四屆滿，他們迫不得已訴諸法律，以維護他們的權利以及在美國的逾1,500名員工。

美國政府此前以保護國家安全為由，禁止TikTok在美國境內的相關交易，迫使其把在美業務出售給美國企業。賓夕凡尼亞州地區法官上月30日裁定，阻止美國政府有關TikTok的禁令於周四生效。