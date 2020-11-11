美國大選：部門交接團隊名單　或可推測拜登政府組合

美國民主黨的拜登當選總統後，着手準備政權過渡工作，周二（10日）公布過渡團隊名單，並開始聯邦部門檢視程序。美媒指，透過觀察進駐聯邦部門的過渡團隊人員名單，可推測新政府組合。

過渡團隊約有500人，過半成員是女性，至少40%成員是有色人種或性小眾人士。法律要求總統當選人公開過渡團隊成員資料，由於白宮總務管理局至今未確認拜登當選，所以未有相關公布。

美媒披露部分負責各部門交接的「主將」人選，包括由前美國公民和移民局首席律師賈道（Ur Mendoza Jaddou）領導國土安全部交接工作、前消費者金融保護局幕僚長英格利希（Leandra English）領導該局過渡等。報道指，部門交接團隊的成員通常最終會在其負責部門獲派官職，可能左右拜登的官員任命，而民主黨內的左派人士正觀察拜登政府是受甚麼前說客或企業高層影響。

過渡團隊則指，揀選的成員代表黨內左派，形容許多成員強勁、進步派的價值觀，加上他們扎根在勞工運動，將為下屆拜登政府奠定基礎。

美國大選 全球焦點