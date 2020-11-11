美國大選：美媒料拜登上台　繼續打擊Google等四大科企

美國民主黨的拜登當選總統，有美媒預料他上台後會延續特朗普政府對美國科技界的強硬立場，繼續對Google、Facebook（Fb）、亞馬遜及蘋果進行反壟斷調查，以及打壓被視為威脅美國國家安全的中國科企，目前未知有何實際措施。

《紐約時報》周二（10日）引述消息指，拜登政府將繼續處理司法部起訴Google涉壟斷的訴訟，並推進對Fb、亞馬遜及蘋果的調查。拜登團隊發言人不評論特定案件，但指拜登會對科技界採取激進立場，許多科技巨擘及其管理層不只濫用權力，更誤導美國人、破壞民主、推卸所有責任，總統拜登將終結上述情況。

報道指，拜登在撤銷《通訊規範法案》第230條的立場最清晰，這條法例為Google、Twitter等科企無需為平台的有害內容負法律責任提供「避風港」。拜登亦有意恢復網絡中立，防止通訊商切斷及減慢網絡。不過，拜登仍需團結黨內保守派及進步派對規管科企的分歧。保守派支持由司法部及聯邦貿易委員會（FTC）主導調查相關科企，而麻省參議員沃倫等進步派人士則主張科技巨擘應分拆業務，此意見遭部分立場溫和人士反對。

在周二，民主黨籍眾議員帕洛內（Frank Pallone）、沙科夫斯基（Jan Schakowsky）、多伊爾（Mike Doyle）則致函聯邦通訊委員會（FCC）主席帕伊及FTC主席西蒙斯，要求暫停所有黨派或具爭議項目的工作，包括對Fb的反壟斷調查，敦促二人遵守以往慣例，確保有序移交事務。

FTC上月開會討論發起針對Fb的反壟斷調查，但仍未決定是否立案起訴，目前尚未清楚聯署對調查的影響。在特朗普要求和民主黨強烈反對下，帕伊曾於同月表示將設定新準則，釐清社交媒體公司所受到的關鍵法律保護的含義。

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