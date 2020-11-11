美國大選：特朗普炒防長　瘋狂72天開始

拒絕認輸的美國總統特朗普，指控選舉存在舞弊之際，周一（9日）更繼續發揮「Twitter治國」本色，宣布解僱國防部長埃斯珀。美國傳媒形容，此事的意義值得重視，它標誌着現代美國政治史上最瘋狂、最無約束的72天邁出第一步。

美媒提到，特朗普曾在大選投票日當天向競選團隊表示，「勝利很容易，但對我來說失敗從不容易」，因此在這場選舉落敗，將令他非常憤怒、充滿怨恨及希望報復。報道更引用著名電影反派角色小丑的名言「好戲在後頭」，形容對不受約束的特朗普而言，解除埃斯珀只是他任期明年1月20日屆滿前的第一步。

事實上，特朗普對國安團隊成員早已頗有微言，除了不滿埃斯珀公開唱反調，拒絕派正規軍應對國內今年夏天的種族平權示威，同屬國安團隊核心成員的中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾及聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷也是「眼中釘」，有傳特朗普認為這兩位官員，是針對他的「深層政府」一部分。

一旦特朗普開除哈斯佩爾及克里斯托弗‧雷，意味華府國安團隊人事大地震，同時標誌着特朗普開始清除政府內部，他認為忠誠度不足的官員。報道又引述華府一名高級官員披露，白宮人事辦公室主管麥肯蒂（John McEntee）已在政府內部廣發通知，明言一旦聽到風聲有人打算另謀高就，他就立即解僱當事人。

此外，特朗普可能在裁定有罪前，尋求赦免家人、部分在政府任職的親信甚至是自己。報道形容潘朵拉的盒子已經打開，特朗普發現自己無法連任後，可能在任期屆滿前利用總統職權，盡可能獎勵自己人及懲罰政敵，而且沒有後果。

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